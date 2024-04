V Tornali sa predáva budova bývalého gymnázia na Hurbanovej ulici

Tornaľa 14. apríla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) predáva budovu bývalého gymnázia na Hurbanovej ulici v Tornali v okrese Revúca. Hodnota nehnuteľnosti bola na základe znaleckého posudku stanovená na vyše 256.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ktoré kraj zverejnil na svojej oficiálnej webovej stránke.



Predaj budovy niekdajšieho gymnázia v Tornali schválili krajskí poslanci na januárovom zasadnutí zastupiteľstva BBSK. Kraj nevyužívanú budovu niekdajšieho gymnázia v súlade so svojou stratégiou nakladania s prebytočným majetkom poskytol prednostne krajským inštitúciám a následne samospráve a štátu. Nikto z oslovených subjektov však o nájom či prevod budovy neprejavil záujem.



"Zvažovali sme aj kúpu budovy s cieľom jej prestavby na bytový dom, avšak v aktuálnej nestabilnej finančnej situácii a nejasnom výhľade na nadchádzajúce roky sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že budovu bývalého gymnázia neodkúpi," skonštatovala pre TASR vlani v októbri primátorka Tornale Erika Győrfiová.



Hodnota nehnuteľnosti bola podľa znaleckého posudku stanovená na 256.253,24 eura. Záujemcovia o kúpu budovy môžu svoje ponuky na adresu BBSK posielať do 25. apríla. "Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým účastníkom do 90 dní odo dňa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže," priblížil BBSK.



Budova bývalého gymnázia na Hurbanovej ulici v Tornali bola postavená v roku 1958. Pôvodne päťpodlažný objekt prešiel v roku 2004 rekonštrukciou, pri ktorej pribudla i dvojpodlažná nadstavba. Budova bola využívaná na účely výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2018.