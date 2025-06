V Tornali sa začína s výstavbou nového domu smútku

Tornaľa 8. júna (TASR) - V mestskej časti Králik v Tornali v okrese Revúca sa začína s výstavbou nového domu smútku. Miesto poslednej rozlúčky by malo byť dokončené do konca leta. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



V Tornali sa domy smútku nachádzajú vo všetkých mestských častiach, v mestskej časti Králik priestor na organizáciu pohrebov doposiaľ chýbal. „Pôjde o novú stavbu podobných rozmerov ako miesto poslednej rozlúčky v mestskej časti Starňa a Behynce, ale bez technického zázemia,“ priblížila primátorka.



Samospráva stavenisko na Mierovej ulici zhotoviteľovi odovzdala vo štvrtok (5. 6.), práce by podľa zverejnenej zmluvy mali byť dokončené do konca augusta. Celkové náklady predstavujú viac ako 100.000 eur s DPH.



„Výdavky budú hradené z vlastných prostriedkov mesta, avšak samospráva má podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na čiastočné financovanie tejto investície v rámci výzvy Verejno-súkromného partnerstva Južný Gemer,“ dodala Győrfiová.