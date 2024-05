V Tornali zrekonštruovali kúpalisko, koncom júna ho po rokoch otvoria

Tornaľa 11. mája (TASR) - V Tornali v okrese Revúca sú už dokončené stavebné práce v rámci rekonštrukcie plážového kúpaliska Morské oko. Areál, ktorý je pre verejnosť zatvorený od roku 2019, v minulosti počas sezóny navštevovalo aj 40.000 ľudí, samospráva ho chce opätovne sprístupniť koncom júna. Pre TASR to uviedla primátorka Tornale Erika Győrfiová.



Obnova plážového kúpaliska v Tornali zahŕňala rekonštrukciu prírodného bazéna, obloženie steny lomovým kameňom a obnovu chodníka okolo celého bazéna. Stavebné práce v rámci projektu sú už ukončené, aktuálne sa pracuje na úprave okolia bazéna a celého areálu, ktorého rozloha je približne 8,5 hektára.



"S napúšťaním bazéna by sa malo začať okolo 20. mája. Očakávame, že to bude trvať približne šesť týždňov. Bazén bol bez vody šesť rokov, preto očakávame, že to bude trvať tento rok dlhšie," skonštatovala Győrfiová. Samospráva v súčasnosti pre plážové kúpalisko hľadá aj sezónnych pracovníkov, potrebovať bude 12 plavčíkov, ale tiež zdravotníkov, pokladníčky, informátorov či upratovačky.



Mesto by chcelo obnovené kúpalisko pre verejnosť sprístupniť posledný júnový víkend. V minulosti plážové kúpalisko v Tornali podľa primátorky navštevovalo veľké množstvo návštevníkov, v rokoch 2012 a 2013 viac ako 40.000 ľudí za sezónu. "Posledný rok pred zatvorením to už nebolo ani 7000 návštevníkov," dodala Győrfiová.



Prvú etapu obnovy kúpaliska za vyše 300.000 eur financuje mesto Tornaľa z vlastného rozpočtu a regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy. V závislosti od finančných možností by samospráva chcela v budúcnosti pokračovať aj ďalšími prácami. Uvažuje tiež o možnosti obnovenia kempingového areálu, ktorý sa nachádza pred kúpaliskom.



"V kempingu sme nateraz len vyrúbali topole na základe dendrologického posudku, pretože boli už život ohrozujúce. Pri každej väčšej búrke bolo vyvrátených niekoľko stromov. Až budúcnosť ukáže, akým smerom sa vieme pohnúť, ale určite bude potrebné zabezpečiť pre návštevníkov aj možnosť kempovania," uviedla primátorka.