V tradičnej drevenici v Bystrej návštevníci spoznajú kroje Horehronia
Autor TASR
Bystrá 28. apríla (TASR) - Jedno z hlavných centier cestovného ruchu na južnej strane Nízkych Tatier, obec Bystrá, rozšírilo od utorka turistickú ponuku o novú expozíciu pod názvom Tradičná drevenica - V krojoch a príbehoch. Návštevníkom priblíži autentický život predkov, tradičné ľudové odevy a príbehy späté s Horehroním. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová s tým, že návštevníci ju môžu navštíviť od 1. mája.
Nová expozícia vznikla rekonštrukciou pôvodnej drevenice so záhradou, ktorá bola sídlom infocentra, ale po jeho presťahovaní zostávala nevyužitá. Premenou na tematickú drevenicu získala Bystrá autentické miesto, ktoré návštevníkom ponúkne jedinečný pohľad do minulosti. Projekt reaguje na postupné vytrácanie tradičných remesiel, zvykov a ľudových krojov.
Podľa Koštialovej ide o výsledok projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja na základe vyhlásenej výzvy zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali vyše 40.000 eur, pričom takmer 30.000 eur bolo financovaných z prostriedkov ministerstva a zvyšnú časť hradila obec.
„Takéto projekty majú zásadný význam pre rozvoj cestovného ruchu i miestnych komunít. Vytvárajú nové dôvody na návštevu regiónu, rozširujú ponuku zážitkov a zároveň podporujú hrdosť obyvateľov na svoje kultúrne dedičstvo. Zriadením expozície Bystrá nielen zvýši svoju atraktivitu, ale zároveň vytvorí nové kultúrne a vzdelávacie centrum v regióne. Projekt prispeje k rozvoju udržateľného cestovného ruchu, podporí lokálnu ekonomiku a posilní komunitného ducha. Návštevníci získajú možnosť spoznať autentické Horehronie nielen prostredníctvom prírody, ale tiež cez príbehy ľudí, ktorí ho formovali,“ zdôraznil podpredseda OOCR Región Horehronie a starosta Bystrej Martin Alberty.
Interiér a exteriér tradičnej drevenice predstaví návštevníkom bohatstvo horehronskej kultúry prostredníctvom autentických ľudových odevov, dobových predmetov, remeselných nástrojov a príbehov zo života miestnych. Súčasťou expozície sú edukačné prvky, vďaka ktorým sa stane významným miestom pre školské výlety, školy v prírode či tematické exkurzie.
„Na Horehroní vznikol projekt, ktorý má nielen turistický, ale i silný kultúrno-spoločenský rozmer. Expozícia v Bystrej je krásnym príkladom toho, ako možno prepojiť históriu s moderným cestovným ruchom a zároveň posilniť identitu regiónu,“ dodal Alberty.
