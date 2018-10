V Trafačke sa bude spomínať na rok 1968

Ako pripomínajú organizátori z občianskeho združenia ŠOK – Šport Osveta Kultúra, zámerom je poukázať na trpké obdobie našich dejín.

Nitra 28. októbra (TASR) – V nitrianskej fotogalérii Trafačka sa bude v pondelok 29. októbra spomínať na rok 1968. Podujatie s názvom "Prečo je to lepšie takto?" prostredníctvom výstavy, ukážky trezorových filmov i piesní z daného obdobia privedie návštevníkov späť do čias, keď bolo územie Československa okupované vojskami Varšavskej zmluvy.



Ako pripomínajú organizátori z občianskeho združenia ŠOK – Šport Osveta Kultúra, zámerom je poukázať na trpké obdobie našich dejín. „Na časy, kedy akákoľvek snaha o sebarealizáciu mohla skončiť individuálnou, ale aj národnou katastrofou," uviedol predseda združenia ŠOK Ján Ivančík.



Cieľom výstavy podľa jeho slov nie je vyvodzovanie záverov. „To chceme nechať na návštevníkov. Veríme, že konfrontácia dnešných možností s tými, ktoré mali obyvatelia Československa v roku 1968 dostatočne zodpovedajú otázku, ktorá je aj v názve podujatia, teda prečo je to takto lepšie," skonštatoval Ivančík.



Ako pripomenul, nosnou témou všetkých aktivít bude sloboda. „Podujatie začína o 18. hodine. Po otvorení výstavy bude nasledovať niekoľko piesní s tematikou roku 1968 a následne budú premietnuté ukážky z filmov z tohto roku, ktoré museli až do pádu režimu zostať v trezore, pretože ich autori sa snažili poukázať na veci, ktoré boli pre režim nepohodlné," povedal Ivančík o programe podujatia.