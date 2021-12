V Trebeľovciach plánujú výstavbu infraštruktúry pre novú obytnú štvrť

Trebeľovce 2. decembra (TASR) – Vybudovanie nových rozvodov inžinierskych sietí a komunikácií plánuje investor v obci Trebeľovce v okrese Lučenec. Ako vyplýva zo zámeru spoločnosti Delta Slovakia, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), nová infraštruktúra má slúžiť pre potreby výhľadovej výstavby rodinných či bytových domov.



Navrhovaná činnosť sa týka územia v časti Láza, ktoré je v súčasnosti vedené ako orná pôda a využívané na poľnohospodársku výrobu. "Keďže ide o výstavbu inžinierskych sietí a komunikácie, v tejto fáze nie je potrebné riešiť otázky architektonického a výtvarného riešenia," vysvetlil v zámere navrhovateľ.



Nová obytná štvrť v Trebeľovciach by podľa zverejneného zámeru v budúcnosti mohla pozostávať zo 48 samostatných objektov, v rámci projektu investor počíta s dvomi variantmi. Jeden uvažuje o vybudovaní potrebnej infraštruktúry pre 40 rodinných domov a osem bytových domov s 32 bytovými jednotkami, druhý s infraštruktúrou pre 48 rodinných domov.



"Predpokladá sa, že po vybudovaní komunikácie a rozvodov inžinierskych sietí navrhovateľom bude komunikácia majetkovo prevedená na budúcich stavebníkov rodinných a bytových domov alebo na obec Trebeľovce. Rozvody inžinierskych sietí budú dané do správy jednotlivým organizáciám prevádzkujúcim takéto zariadenia," priblížil investor.



Celkové investičné náklady na vybudovanie rozvodov inžinierskych sietí a komunikácií predstavujú v prípade variantu s bytovými domami 550.000 eur, pri variante so 48 rodinnými domami 590.000 eur.