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V Trebišove bude ako nezávislý obhajovať post primátora Marek Čižmár
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Trebišov 6. júna (TASR) - Primátor Trebišova Marek Čižmár bude obhajovať svoj mandát v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách. Kandidovať na primátora bude opäť ako nezávislý a do volieb pôjde v rámci zoskupenia Spolu pre mesto s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva. Čižmár, ktorý vedie mesto od roku 2015, o tom informoval na sociálnej sieti.
„Uchádzame sa o verejnú funkciu ako nestranícki kandidáti, pretože mesto nepotrebuje politické hádky, ale konkrétne riešenia. Našu kampaň staviame na výsledkoch a splniteľných cieľoch. Budeme ju viesť slušne, vecne a tak, ako nás poznáte - s jasnou víziou a najmä v spolupráci s vami - občanmi mesta Trebišov,“ uviedol Čižmár.
Poukázal na investície a zveľadenie majetku na území mesta v minulosti s tým, že Trebišov už teraz má predschválené ďalšie významné investičné projekty v hodnote približne 9,5 milióna eur. Za dosiaľ zrealizované významné projekty označil rekonštrukcie mestskej plavárne, športovej haly, väčšiny škôl a škôlok, budovy „KaSS-ky“ a chodníkov v parku, výstavbu kompostárne, cyklotrasy, troch kruhových križovatiek, 78 nájomných bytov či novej materskej školy.
„Spolupracujeme aj na mnohých developerských plánoch na podporu bývania a služieb a naďalej sa plánujeme venovať dôležitým témam, ako je odpadové hospodárstvo, školstvo, sociálne veci, podpora zamestnanosti, marginalizovaných rómskych komunít (MRK), zveľaďovanie a modernizácia mestského majetku a hlavne pokračovať v nastúpenom trende rozvoja mesta,“ deklaroval primátor.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
„Uchádzame sa o verejnú funkciu ako nestranícki kandidáti, pretože mesto nepotrebuje politické hádky, ale konkrétne riešenia. Našu kampaň staviame na výsledkoch a splniteľných cieľoch. Budeme ju viesť slušne, vecne a tak, ako nás poznáte - s jasnou víziou a najmä v spolupráci s vami - občanmi mesta Trebišov,“ uviedol Čižmár.
Poukázal na investície a zveľadenie majetku na území mesta v minulosti s tým, že Trebišov už teraz má predschválené ďalšie významné investičné projekty v hodnote približne 9,5 milióna eur. Za dosiaľ zrealizované významné projekty označil rekonštrukcie mestskej plavárne, športovej haly, väčšiny škôl a škôlok, budovy „KaSS-ky“ a chodníkov v parku, výstavbu kompostárne, cyklotrasy, troch kruhových križovatiek, 78 nájomných bytov či novej materskej školy.
„Spolupracujeme aj na mnohých developerských plánoch na podporu bývania a služieb a naďalej sa plánujeme venovať dôležitým témam, ako je odpadové hospodárstvo, školstvo, sociálne veci, podpora zamestnanosti, marginalizovaných rómskych komunít (MRK), zveľaďovanie a modernizácia mestského majetku a hlavne pokračovať v nastúpenom trende rozvoja mesta,“ deklaroval primátor.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.