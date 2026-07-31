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V Trebišove budú dočasne nedostupné služby okresného úradu aj polície
V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na Námestí mieru.
Autor TASR
Trebišov 30. júla (TASR) - Klientske pracoviská rezortu vnútra v Trebišove sa v auguste sťahujú do nového klientskeho centra na Ulici M. R. Štefánika 32, ktoré otvoria 20. augusta. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto upozorňuje na dočasnú nedostupnosť služieb okresného úradu (OÚ) aj polície.
„Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, že od prvého augustového týždňa začína postupné sťahovanie pracovísk tamojšieho okresného úradu a polície, ktoré krátkodobo nebudú poskytovať služby,“ informoval rezort.
V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na Námestí mieru. Od 11. augusta ich verejnosť nájde v novom klientskom centre.
Počas 13., 14. a 17. augusta nebudú poskytovať služby pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, dopravy a pozemných komunikácií a krízového riadenia dosiaľ sídliace na Ulici M. R. Štefánika 184. Od 18. augusta budú sídliť v novom klientskom centre.
Od 18. do 19. augusta nebudú poskytovať služby policajné pracoviská dokladov a dopravný inšpektorát na Ulici M. R. Štefánika 180. Od 20. augusta budú k dispozícii v novom klientskom centre, tento deň bude zároveň začiatkom jeho testovacej prevádzky.
„Za prípadné spôsobené problémy v dôsledku dočasnej nedostupnosti služieb sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje. Verejnosti odporúčame v prípade potreby využiť služby okolitých pracovísk,“ uviedlo MV s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.
„Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, že od prvého augustového týždňa začína postupné sťahovanie pracovísk tamojšieho okresného úradu a polície, ktoré krátkodobo nebudú poskytovať služby,“ informoval rezort.
V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na Námestí mieru. Od 11. augusta ich verejnosť nájde v novom klientskom centre.
Počas 13., 14. a 17. augusta nebudú poskytovať služby pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, dopravy a pozemných komunikácií a krízového riadenia dosiaľ sídliace na Ulici M. R. Štefánika 184. Od 18. augusta budú sídliť v novom klientskom centre.
Od 18. do 19. augusta nebudú poskytovať služby policajné pracoviská dokladov a dopravný inšpektorát na Ulici M. R. Štefánika 180. Od 20. augusta budú k dispozícii v novom klientskom centre, tento deň bude zároveň začiatkom jeho testovacej prevádzky.
„Za prípadné spôsobené problémy v dôsledku dočasnej nedostupnosti služieb sa ministerstvo vnútra ospravedlňuje. Verejnosti odporúčame v prípade potreby využiť služby okolitých pracovísk,“ uviedlo MV s tým, že ďalšie informácie poskytne neskôr.