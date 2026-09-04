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V Trebišove kandidujú na primátora štyria kandidáti

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Archívna snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

Autor TASR
Trebišov 4. septembra (TASR) - V Trebišove sa o post primátora uchádzajú štyria kandidáti, medzi nimi sú súčasný a bývalý primátor. O celkovo 24 mandátoch mestských poslancov sa v dvoch volebných obvodoch rozhodne medzi 85 kandidátmi. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnilo mesto na svojej webstránke.

Za primátora kandiduje za stranu SLOVEXIT 49-ročný elektrotechnik Štefan Bandy. Zvyšní traja záujemcovia kandidujú ako nezávislí. Sú to 51-ročný súčasný primátor Marek Čižmár, 47-ročný konateľ firmy Peter Jozefi a 59-ročný daňový poradca Marián Kolesár, niekdajší primátor mesta.

Medzi 85 kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva je 69 mužov a 16 žien. Z nich je 42 percent nezávislých, zvyšní kandidujú za politické strany a hnutia.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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