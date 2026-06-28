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V Trebišove obmedzia dopravu pre rekonštrukciu verejného osvetlenia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dočasné dopravné značenie bude rozmiestnené od 8.00 h v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova.

Autor TASR
Trebišov 28. júna (TASR) - V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia v Trebišove dôjde od pondelka (29. 6.) k obmedzeniu premávky na ceste I/79. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Dočasné dopravné značenie bude rozmiestnené od 8.00 h v úseku od mestskej časti Milhostov smerom do Trebišova. Práce sa budú realizovať priebežne, predpokladaný termín ich ukončenia je 31. august. „Vodičov žiadame, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť, rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny osôb vykonávajúcich práce,“ dodala polícia.
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