V Trebišove odštartovala tradičná prvomájová jazda motorkárov

Trebišov 1. mája (TASR) – Tradičný prvomájový budíček mali v piatok obyvatelia Trebišova v podobe hučiacich motoriek. Jazdu zorganizovali motocyklisti z občianskeho združenia Motorkare Trebišov, ktorí sa okolo šiestej ráno vydali do ulíc mesta. Hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová uviedla, že motocyklisti štartovali spred parkoviska pri budove mestského úradu s rešpektovaním potrebných opatrení súvisiacich s novým koronavírusom.



„Chceme oživiť staré spomienky, je to už osemnásty až devätnásty rok, ale jazdilo sa aj za socializmu. Ľudia si nás žiadajú, dokonca nás po uliciach čakajú aj deti s transparentmi,“ uviedol predseda občianskeho združenia Motorkare Trebišov Mikuláš Baran.



Motorkári prešli skoro celým mestom a dokonca navštívili aj dedinu Zemplínske Hradište. „Minulého roku tu bolo okolo 150 motoriek. Máme tu členov nášho klubu z Rožňavy, chodia nám aj z Košíc, Vranova nad Topľou, Michaloviec a stále pribúdajú noví členovia. Malo by tu byť okolo 80 ľudí, ale nestíham to registrovať, lebo stále prichádzajú ďalší,“ priblížil Baran. Dodáva, že v priebehu roka organizujú mikulášsku jazdu, silvestrovskú, novoročnú a dokonca chystali aj detský tábor pre sociálne slabšie rodiny.