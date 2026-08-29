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V Trebišove odstavili vodu na sídlisku kpt. Nálepku z dôvodu poruchy
Mesto dodalo, že VVS zabezpečila pre obyvateľov náhradné zásobovanie pitnou vodou mobilnou cisternou.
Autor TASR
Trebišov 29. augusta (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) pristúpila k odstávke vody z dôvodu poruchy na vodovodnej prípojke, ktorá je vo vlastníctve vlastníkov bytov na sídlisku kpt. Nálepku v Trebišove. Informuje o tom mesto Trebišov na webovej stránke.
„Na základe zistenia, že trasa vodovodnej prípojky križuje viaceré inžinierske siete v lokalite a prechádza popod štátnu cestu I. triedy, boli ihneď oslovení dotknutí správcovia týchto sietí a požiadaní o ich vytýčenie,“ uviedlo mesto s tým, že cieľom je umožniť čo najskoršie odstránenie poruchy a opätovné sprevádzkovanie distribúcie pitnej vody na dané sídlisko.
Mesto dodalo, že VVS zabezpečila pre obyvateľov náhradné zásobovanie pitnou vodou mobilnou cisternou. Porucha by mala byť podľa neho odstránená v čo najkratšom možnom termíne po získaní potrebných náležitostí od zainteresovaných správcov inžinierskych sietí a štátnej cesty.
„Na základe zistenia, že trasa vodovodnej prípojky križuje viaceré inžinierske siete v lokalite a prechádza popod štátnu cestu I. triedy, boli ihneď oslovení dotknutí správcovia týchto sietí a požiadaní o ich vytýčenie,“ uviedlo mesto s tým, že cieľom je umožniť čo najskoršie odstránenie poruchy a opätovné sprevádzkovanie distribúcie pitnej vody na dané sídlisko.
Mesto dodalo, že VVS zabezpečila pre obyvateľov náhradné zásobovanie pitnou vodou mobilnou cisternou. Porucha by mala byť podľa neho odstránená v čo najkratšom možnom termíne po získaní potrebných náležitostí od zainteresovaných správcov inžinierskych sietí a štátnej cesty.