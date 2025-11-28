< sekcia Regióny
V Trebišove otvorili nový pumptrackový areál, má dva okruhy
Záujemcovia môžu pumptrack využívať v severnej časti Trebišova pri pešej a cyklistickej komunikácii pri potoku Drieňovec.
Autor TASR
Košice 28. novembra (TASR) - Nový krajský pumptrackový areál pribudol v meste Trebišov. Otvorili ho pri hrádzi Trnávka za garážami na Agátovej ulici. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Záujemcovia môžu pumptrack využívať v severnej časti Trebišova pri pešej a cyklistickej komunikácii pri potoku Drieňovec. Ide o špecializovaný typ trate, ktorá cyklistom podľa kraja poskytuje možnosť zažiť adrenalínové momenty v kontrolovanom a bezpečnom prostredí. Dráha sa skladá z postupnosti vĺn, zatáčok a skokov, ktoré umožňujú jazdcovi prekonať trasu plynule bez nutnosti aktívneho šliapania do pedálov. Areál v Trebišove tvorí dvojica okruhov. Hlavný má dĺžku 67 metrov, jeho súčasťou sú aj vyššie prekážky. V ňom sa nachádza menší okruh pre začiatočníkov s dĺžkou približne 42 metrov.
„Vložili sme do skladačky štvrtý dielik, svoju adrenalínovú dráhu a priestor pre aktívny oddych tak má už každý zo štyroch regiónov Košického kraja - Abov, Spiš, Gemer aj Zemplín,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Od vlani funguje pumptrack v Košiciach, ktorý sa ako jediný na Slovensku môže pochváliť certifikáciou pre medzinárodné preteky. „Tento rok k nemu pribudli dráhy aj v Gelnici pri futbalovom štadióne na Športovej ulici a v Rožňave pri dopravnom ihrisku na Mierovej ulici. Ďalšiu plánujeme postaviť v areáli Školy v prírode v Kysaku,“ dodal Trnka.
KSK informoval, že do výstavby troch športovísk v Gelnici, Rožňave a Trebišove investoval celkovo takmer 250.000 eur z vlastných zdrojov.
