V Trebišove riešia zlý technický stav nadjazdu

Trebišov 23. februára (TASR) – Riešenie zlého technického stavu nadjazdu v Trebišove patrí k prioritám Košického samosprávneho kraja (KSK) na tento rok. Mestské zastupiteľstvo o tom informoval primátor Trebišova a krajský poslanec Marek Čižmár s tým, že na stole sú dva návrhy. "Prvým je výstavba nového nadjazdu, druhým je komplexná rekonštrukcia," povedal.



Problémom sú zdroje financovania, odhady investície sa podľa Čižmára pohybujú na úrovni viac ako sedem miliónov eur. "Momentálne sme vo fáze, keď práce na projektových zámeroch alebo projektovej dokumentácii sú ukončené. Je to už len otázka alokovania peňazí, to znamená, že pravdepodobne to budú peniaze zo zdrojov EÚ a potom následne sa spustí súťaž, ktorá vyhodnotí víťazného uchádzača a samotnú realizáciu," povedal na pondelkovom (20. 2.) rokovaní.



KSK pritom čelí problému zlého stavu ďalších mostov a úsekov, na riešenie ktorých nemá v rozpočte vlastné zdroje. Podľa Čižmára preto došlo k rokovaniam kraja s rezortom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. "Dohodlo sa, že pravdepodobne v priebehu roka bude vyčlenená čiastka, ktorá bude z externých zdrojov financovania, to znamená zo zdrojov EÚ, na rekonštrukciu a obnovu cestných úsekov. A práve trebišovský nadjazd by mal byť súčasťou tohto balíka," povedal primátor.



Projekt obnovy bude komplikovaný aj preto, že nadjazd s frekventovanou cestou prechádza nad železničnou traťou. "Ak sa spustí rekonštrukcia, prípadne výstavba nového nadjazdu, bude to otázka aj rokovaní so železnicami," skonštatoval Čižmár. Súčasťou projektu bude aj zaistenie bezpečnosti chodcov. Hlavnou úlohou je teraz podľa primátora zabezpečiť alokovanie peňazí na obnovu nadjazdu, ktorý patrí pod samosprávny kraj.