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V Trebišove sa M.Čižmár ujal postu primátora na štvrté volebné obdobie
Primátor Čižmár oznámil, že jeho zástupcom bude opätovne Peter Duč, jeho druhým zástupcom sa stal Martin Galgoczy. Prednostom mestského úradu bude Martin Ferianc.
Autor TASR
Trebišov 16. novembra (TASR) - Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie sa v pondelok konalo v Trebišove. Funkcie primátora sa opäť ujal Marek Čižmár (nezávislý), ktorý svoj post obhájil v októbrových komunálnych voľbách. Slávnostný sľub zložilo aj 24 novozvolených poslancov.
Primátor Čižmár oznámil, že jeho zástupcom bude opätovne Peter Duč, jeho druhým zástupcom sa stal Martin Galgoczy. Prednostom mestského úradu bude Martin Ferianc.
„Vo funkčnom období 2026 - 2030 sa budeme snažiť plynule nadviazať na prebiehajúcu investičnú politiku. Hlavnými výzvami bude vysporiadať sa s ekonomickou situáciou, keďže financovanie mesta je postavené po predaji strategického majetku len na podielových daniach, a tie sú priamo naviazané na finančnú kondíciu štátu,“ povedal v súvislosti s obdobím pred jeho mandátmi. Poukázal aj na využívanie financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ), grantov a účelových dotácií. Mesto má podľa jeho slov už zmluvne schválené peniaze na modernizáciu vybraných komunikácií, rekonštrukciu materskej školy na Hviezdoslavovej ulici, zavedenie inteligentného zberu odpadu pre bytové domy, rekonštrukciu starej telocvične v parku či mauzólea Andrássyovcov. Mesto rekonštruuje hradnú pivnicu, energeticky zefektívňuje budovu bytového podniku, ukončuje revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Sever a realizuje prvú etapu obnovy chodníkov na cintoríne. „Ďalšie schválené peniaze pôjdu na veľkú rekonštrukciu zimného štadióna a výstavbu moderného petangového areálu,“ povedal s tým, že predschválené dotačné zdroje sú aj na ďalšie projekty.
Zastupiteľstvo na rokovaní zriadilo mestskú radu a zvolilo jej ôsmich členov. Zriadilo aj sedem komisií MsZ a zvolilo ich predsedov a členov. Finančnú komisiu bude viesť Peter Duč, komisiu výstavby a majetku Dušan Biž, sociálnu komisiu Iveta Čeplíková, bytovú komisiu Roman Ostrožovič a komisiu školstva, kultúry a športu Lenka Janoková. Predsedom komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa stal Ivan Hrdlík.
Súčasťou programu bolo aj určenie platu primátora. V zmysle zákona išlo o sumu 5201 eur, na návrh poslanca Duča zastupiteľstvo schválilo jej navýšenie o 40 percent, teda na 7281 eur mesačne. Navrhovateľ dôvodil najmä tým, že mesto pod Čižmárovým vedením v rokoch 2022 až 2026 bolo mimoriadne úspešné v získavaní dotačných príspevkov určených na výstavbu a rekonštrukciu mestského majetku.
MsZ v novom volebnom období tvorí 17 nezávislých poslancov - za prvý volebný obvod Peter Duč, Roman Ostrožovič, Mária Hurčíková, Martin Galgoczy a Rastislav Poľacký, a za druhý volebný obvod Marián Kolesár, Slavomír Partila, Iveta Čeplíková, Martin Telepovský, Lenka Janoková, Ľubomíra Zeleňaková, Erik Šoltés, Dušan Biž, Jozef Krucovčin, Jozef Gazdag, Ladislav Ivan a Marianna Homindová. Ďalší siedmi poslanci sú zástupcovia politických subjektov - Koloman Demeter, Marek Demeter (obaja SRK), Beáta Kereštanová (SDKÚ-DS), Ivan Hrdlík (Sme rodina), Babken Chačlarian (Právo na pravdu), Michal Jozefi (Smer-SD) a Miroslav Davala (KDH).
Čižmár je primátorom Trebišova od januára 2015, štvrtýkrát po sebe. V októbrových voľbách zvíťazil spomedzi štyroch kandidátov so ziskom 42,73 percenta hlasov.
Ďalšie zasadnutie MsZ je naplánované na 14. decembra.
Primátor Čižmár oznámil, že jeho zástupcom bude opätovne Peter Duč, jeho druhým zástupcom sa stal Martin Galgoczy. Prednostom mestského úradu bude Martin Ferianc.
„Vo funkčnom období 2026 - 2030 sa budeme snažiť plynule nadviazať na prebiehajúcu investičnú politiku. Hlavnými výzvami bude vysporiadať sa s ekonomickou situáciou, keďže financovanie mesta je postavené po predaji strategického majetku len na podielových daniach, a tie sú priamo naviazané na finančnú kondíciu štátu,“ povedal v súvislosti s obdobím pred jeho mandátmi. Poukázal aj na využívanie financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ), grantov a účelových dotácií. Mesto má podľa jeho slov už zmluvne schválené peniaze na modernizáciu vybraných komunikácií, rekonštrukciu materskej školy na Hviezdoslavovej ulici, zavedenie inteligentného zberu odpadu pre bytové domy, rekonštrukciu starej telocvične v parku či mauzólea Andrássyovcov. Mesto rekonštruuje hradnú pivnicu, energeticky zefektívňuje budovu bytového podniku, ukončuje revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku Sever a realizuje prvú etapu obnovy chodníkov na cintoríne. „Ďalšie schválené peniaze pôjdu na veľkú rekonštrukciu zimného štadióna a výstavbu moderného petangového areálu,“ povedal s tým, že predschválené dotačné zdroje sú aj na ďalšie projekty.
Zastupiteľstvo na rokovaní zriadilo mestskú radu a zvolilo jej ôsmich členov. Zriadilo aj sedem komisií MsZ a zvolilo ich predsedov a členov. Finančnú komisiu bude viesť Peter Duč, komisiu výstavby a majetku Dušan Biž, sociálnu komisiu Iveta Čeplíková, bytovú komisiu Roman Ostrožovič a komisiu školstva, kultúry a športu Lenka Janoková. Predsedom komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa stal Ivan Hrdlík.
Súčasťou programu bolo aj určenie platu primátora. V zmysle zákona išlo o sumu 5201 eur, na návrh poslanca Duča zastupiteľstvo schválilo jej navýšenie o 40 percent, teda na 7281 eur mesačne. Navrhovateľ dôvodil najmä tým, že mesto pod Čižmárovým vedením v rokoch 2022 až 2026 bolo mimoriadne úspešné v získavaní dotačných príspevkov určených na výstavbu a rekonštrukciu mestského majetku.
MsZ v novom volebnom období tvorí 17 nezávislých poslancov - za prvý volebný obvod Peter Duč, Roman Ostrožovič, Mária Hurčíková, Martin Galgoczy a Rastislav Poľacký, a za druhý volebný obvod Marián Kolesár, Slavomír Partila, Iveta Čeplíková, Martin Telepovský, Lenka Janoková, Ľubomíra Zeleňaková, Erik Šoltés, Dušan Biž, Jozef Krucovčin, Jozef Gazdag, Ladislav Ivan a Marianna Homindová. Ďalší siedmi poslanci sú zástupcovia politických subjektov - Koloman Demeter, Marek Demeter (obaja SRK), Beáta Kereštanová (SDKÚ-DS), Ivan Hrdlík (Sme rodina), Babken Chačlarian (Právo na pravdu), Michal Jozefi (Smer-SD) a Miroslav Davala (KDH).
Čižmár je primátorom Trebišova od januára 2015, štvrtýkrát po sebe. V októbrových voľbách zvíťazil spomedzi štyroch kandidátov so ziskom 42,73 percenta hlasov.
Ďalšie zasadnutie MsZ je naplánované na 14. decembra.