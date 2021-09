V Trebišove sa začína realizácia projektu terminálu osobnej prepravy

Trebišov 23. septembra (TASR) – V Trebišove sa začína výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP), ktorý prinesie výraznú modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice. Zmluvu na projekt v hodnote takmer 10,5 milióna eur vo štvrtok podpísali predstavitelia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a spoločnosti Chemkostav, a. s., Michalovce. Zhotoviteľ sa zaviazal stavbu odovzdať do 24 mesiacov od odovzdania staveniska.



Výstavba terminálu prinesie rekonštrukciu a stavebno-technickú prestavbu časti súčasnej železničnej a autobusovej stanice. Súčasťou projektu je aj vybudovanie podchodu a dopravného prepojenia vrátane ulíc Tabaková a Štúrova. Cestujúcim umožní rýchly a bezpečný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy. Projekt je financovaný cez eurofondy.



„Terminál integrovanej osobnej prepravy bude súčasťou integrovaného dopravného systému v Košickom samosprávnom kraji a napomôže rozvoju a modernizácii verejnej dopravy nielen v meste, ale v celom regióne. Trebišovčania budú môcť presadnúť pohodlne z auta na vlak alebo z autobusu na vlak, tak sa posilní význam verejnej dopravy a na cestách bude zas o niečo menej áut. A to je aj cieľ,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť.



Výstavba ráta s osvetleným parkoviskom pre osobné automobily aj zastrešenými úložiskami pre bicykle v dosahu kamerového systému. Celkovo vznikne v termináli 60 parkovacích miest pre osobné autá, 20 miest pre autobusy, 11 nástupných a tri výstupné pozície pre autobusy a jedno nástupisko MHD. „Autobusy, osobné automobily a bicykle dopravia cestujúcich do terminálu, odkiaľ budú pokračovať železničnou dopravou. Kapacita terminálu počíta s kapacitou odbavenia 400 až 1000 cestujúcich za hodinu vlakom. Pri diaľkovej, prímestskej a mestskej autobusovej doprave takmer 1500 cestujúcich za deň,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Dodávateľ prevezme stavenisko v najbližších dňoch. Vysúťažená cena z verejného obstarávania je 10.492.091 eur bez DPH. Generálny riaditeľ Chemkostavu Tibor Mačuga však pred novinármi zároveň poukázal na to, že projekt sa obstarával 18 mesiacov, za ktoré nastal rapídny nárast v cenách, najmä stavebných materiálov, ktoré firma nemohla predpokladať. „Pri cenových ponukách my riešime aj riziká, ale riešiť riziko 100-, 200-, 300-percentného nárastu cien nedokážeme odhadnúť. Keď predpokladám, že budúci rok, aspoň sa tak hovorí, aj energie by malí ísť hore o 100 percent, tak si myslím, že je pred nami vážna úloha niečo s tým robiť,“ povedal. Za danú cenu sa v súčasnosti podľa neho zrealizovať projekt nedá, očakáva tak finančnú pomoc od štátu. Štátny tajomník MDV reagoval, že rezort a experti sa zaoberajú danou situáciou, ktorá zasiahla aj ďalšie stavebné firmy. Otázkou je, ako sa dá zákonným spôsobom vyriešiť taký vysoký nárast cien.



Výstavbu terminálu privítal primátor Trebišova Marek Čižmár s tým, že ide o dlhoočakávaný projekt, ktorý prinesie veľké benefity pre mesto aj širší región. Pripomenul, že vybudovanie podchodu pod koľajiskom prepojí dve dôležité zóny, súčasťou projektu je aj rekonštrukcia Šrobárovej ulice, ktorá je dôležitým dopravným prepojením.