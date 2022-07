V Trebišove si opäť zvolia 24 mestských poslancov

Trebišov 13. júla (TASR) – Trebišovčania si budú v jesenných komunálnych voľbách opäť voliť 24 mestských poslancov v dvoch volebných obvodoch. Schválilo to mestské zastupiteľstvo.



Na volebný obvod číslo jeden s ôsmimi volebnými okrskami pripadá 12 poslaneckých mandátov a na volebný obvod číslo dva s 11 okrskami ďalších 12 mandátov.



Mesto Trebišov malo k 8. júnu podľa databázy evidencie 23.033 obyvateľov. Z toho 12.113 patrilo do prvého volebného obvodu a 10.920 obyvateľov do druhého obvodu. Podľa zákona na jeden volebný obvod pripadá najviac 12 poslancov obecného zastupiteľstva.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta.