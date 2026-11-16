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V Trebišove uskutočnili monitoring karanténneho škodcu

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

​Výskyt nebezpečného karanténneho škodcu intenzívne monitoruje a rieši Národné lesnícke centrum (NLC), konkrétne Lesnícka ochranárska služba (LOS) so sídlom v Banskej Štiavnici.

Autor TASR
Trebišov 16. novembra (TASR) - V Andrássyovskom parku v Trebišove sa minulý týždeň uskutočnil odborný monitoring a odoberanie vzoriek v súvislosti s potvrdeným výskytom karanténneho škodcu krasoňa jaseňového na východnom Slovensku. Ide o kľúčové kroky pre stanovenie ďalšieho postupu na ochranu miestnych vzácnych drevín. Informovalo o tom mesto Trebišov na sociálnej sieti.

​Výskyt nebezpečného karanténneho škodcu intenzívne monitoruje a rieši Národné lesnícke centrum (NLC), konkrétne Lesnícka ochranárska služba (LOS) so sídlom v Banskej Štiavnici. Monitoring v historickom parku sa konal za asistencie zamestnancov Správy parku a Technických služieb mesta Trebišov.

Prvý záchyt 18 jedincov tohto ázijského škodcu na Slovensku potvrdili v júli tohto roku v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. Jeho výskyt neskôr potvrdili aj v katastroch ďalších obcí v tomto regióne, pričom predstavuje vážnu hrozbu pre porasty jaseňov.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) a odborníci z NLC stanovili prísne pravidlá - z vymedzenej oblasti v okrese Trebišov a okolia je zakázané voľne premiestňovať jaseňové drevo a rastliny, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu lariev pod kôrou.

​"Ďakujeme odborníkom za rýchly zásah a prosíme občanov o rešpektovanie uvedených karanténnych opatrení, aby sme spoločne ochránili zeleň v našom meste a regióne," uviedlo mesto.

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