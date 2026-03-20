Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba
Trebišov 20. marca (TASR) - K fyzickému útoku ostrým predmetom došlo v piatok dopoludnia v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Záchranári previezli do nemocnice 54-ročnú ženu s povrchovým poranením hlavy a tváre.
„Širokú verejnosť chceme upokojiť, polícia vo veci aktívne koná, podozrivá osoba bola na mieste zadržaná a následne eskortovaná na policajné oddelenie,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Pri útoku bol podľa nej použitý doposiaľ neznámy ostrý predmet.
Policajti sa aktuálne nachádzajú na mieste udalosti, prebieha dokumentácia skutku a zaisťovanie prípadných stôp kriminalistickým technikom.
„Vzhľadom na prvotné procesné úkony a konkretizáciu právnej kvalifikácie, zverejňovanie informácií v tomto štádiu konania by mohlo negatívne ovplyvniť ďalšie vykonávané úkony. Hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí, budeme verejnosť o podrobnostiach incidentu informovať,“ dodala Ivanová.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre TASR uviedla, že k zranenej žene vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Žena bola transportovaná do nemocnice v Trebišove s povrchovým poranením hlavy a tváre,“ informovala.
