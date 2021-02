V Trebišove v sobotu otestovali 3078 ľudí, pozitívnych bolo 56

Trebišov 7. februára (TASR) – Spolu 3078 ľudí otestovali v sobotu (6. 2.) na ochorenie COVID-19 v rámci ďalšieho kola skríningového testovania v Trebišove. Z nich malo pozitívny test 56 ľudí, čo predstavuje pozitivitu 1,8 percenta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. Odberné miesta sú otvorené aj v nedeľu.



Samospráva pripravila odberné miesta na Základnej škole (ZŠ) Ivana Krasku, ZŠ na Pribinovej ulici, v Centre voľného času na Ulici T.G. Masaryka, na Gymnáziu na Komenského ulici, v mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) a v spoločenskom centre v časti Milhostov. Otvorené sú od rána do 18.00 h, s výnimkou odberového miesta v Milhostove, kde budú odbery vykonávať od 13.00 do 18.00 h. Obedňajšia prestávka je od 12.00 do 13.00 h.