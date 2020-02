V trebišovskej rómskej osade chodia voliť aj analfabeti

Trebišov 29. februára (TASR) – Voľby v trebišovskej rómskej osade sú špecifické tým, že voliť chodia aj takí, ktorí nevedia čítať a písať. "Veľa ľudí je tu, ktorí nevedia čítať, nevedia písať, čiže oni to musia zvládnuť, je to na nich, my z komisie im nemôžeme pomôcť," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej komisie číslo 3 v Trebišove Marta Simanová.



V osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1960, volí sa na Základnej škole (ZŠ) Ivana Kraska.



Voľby podľa Simanovej prebiehajú zatiaľ bez komplikácií. "Voliči chodia, volia, sú disciplinovaní. Kto nevie, tak sa mu poskytnú informácie. Informácie pre voliča sú aj vyvesené, vyvesené sú všetky vzory, čiže myslím si, že nie je problém," povedala.



Voliči chodia podľa nej priebežne, zatiaľ sa podľa nej nevyskytol prípad nesvojprávneho občana alebo bez platného občianskeho preukazu.