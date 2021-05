V trenčianskej časti Zlatovce rozšíria kultúrne stredisko

Trenčín 26. mája (TASR) – V trenčianskej časti Zlatovce rozšíria a nadstavia jednopodlažnú budovu kultúrneho strediska. Práce za viac ako 318.000 eur financuje radnica. Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, s prístavbou kultúrneho strediska už začali, ukončená by mala byť do konca roka.



„Prvá časť prístavby vytvorí vstupný vestibul so šatňou. Pôjde o jednopodlažný objekt s plochou strechou a rozmermi 12,5 krát 3,8 metra. Druhú časť bude tvoriť prístavba s nadstavbou k bočnému traktu kultúrneho strediska,“ doplnila hovorkyňa.



Zhotoviteľom je žilinská spoločnosť SOAR sk, ktorá uspela vo verejnej súťaži.