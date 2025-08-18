Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V trenčianskej knižnici využívajú na výuku inteligentné laboratórium

Deti sa hravým spôsobom učia základnú logiku a princípy programovania.

Trenčín 18. augusta (TASR) - Popularizácia vedy prostredníctvom moderných technológií je hlavným cieľom kreatívnej dielne SmartLab vo Verejnej knižnici Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne. Formou moderného zážitkového vzdelávania vzbudzuje záujem detí i širokej verejnosti o vedu, techniku a inovácie. Informoval o tom riaditeľ knižnice Peter Martinák.

V inteligentnom laboratóriu je možnosť hravou formou vyskúšať si programovanie robotov a mikropočítačov, 3D modelovanie, 3D tlač a výrobu vlastnej potlače na tričko či šálku.

„Laboratórium nadväzuje na našu kreatívnu dielňu, ktorá bola prvá svojho druhu v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) so zameraním na informačné technológie,“ povedal Martinák s tým, že vybavenie SmartLabu, zahŕňajúce obľúbených Ozobotov, mBotov či pyrografické stanice, bolo nedávno rozšírené aj o rezací ploter, sublimačnú tlačiareň a termolis.

Deti sa hravým spôsobom učia základnú logiku a princípy programovania. Pre staršie deti sú určené mBoty fungujúce na základe programovania príkazov priamo v počítači.

Inteligentné laboratórium SmartLab slúži zatiaľ najmä deťom a mládeži, v priebehu jesene ho chce trenčianska knižnica viac sprístupniť aj širokej verejnosti. Zážitkové vzdelávanie funguje v ďalších dvoch knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - v Považskej knižnici v Považskej Bystrici i v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi.
