V trenčianskej nemocnici počas sviatkov vyšetrili 1478 pacientov
Trenčín 30. decembra (TASR) - Zdravotníci z Fakultnej nemocnice v Trenčíne od 24. do 28. decembra vyšetrili 1478 pacientov. Do zdravotníckeho zariadenia prišlo s ťažkosťami 1195 dospelých a 283 detí. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„V prípade detských pacientov išlo prevažne o chrípkové stavy. Dospelí pacienti k nám prišli s bolesťami brucha či akútnymi úrazmi,“ uviedla nemocnica.
Až tretina ošetrených pacientov podľa nej prišla na pohotovostné ambulancie s nie akútnym zdravotným stavom. „Lekári a sestry tak okrem iného venovali čas bolestiam zuba, ošetreniu po páde zo začiatku decembra, prípadne dvojtýždňovej bolesti zápästia,“ priblížila.
Nemocnica v tejto súvislosti pripomenula, že na urgentný príjem nepatria úrazy staršie ako 24 hodín bez akútneho zhoršenia stavu, febrilné stavy, bežné tráviace ťažkosti, bolesti zubov, vyberanie kliešťov či dekompenzované ochorenie pohybového aparátu.
