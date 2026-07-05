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V Trenčianskom kraji dosiahla účasť 17,14%, bola tretia najvyššia v SR
Zo 466. 258 zapísaných voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa na sobotnom (4. 7.) referende zúčastnilo 79.928 voličov.
Autor TASR
Trenčín 5. júla (TASR) - Zo 466.258 zapísaných voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa na sobotnom (4. 7.) referende zúčastnilo 79.928 voličov. Účasť v referende dosiahla 17,14 %, bola tretia najvyššia spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR.
Najvyššia účasť v referende bola v TSK v Trenčianskom okrese, kde k urnám prišlo 20,44 % voličov. Najnižšia v Považskobystrickom okrese, kde sa na referende zúčastnilo menej ako 15 percent voličov (14,84 %).
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Najvyššia účasť v referende bola v TSK v Trenčianskom okrese, kde k urnám prišlo 20,44 % voličov. Najnižšia v Považskobystrickom okrese, kde sa na referende zúčastnilo menej ako 15 percent voličov (14,84 %).
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.