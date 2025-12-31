< sekcia Regióny
V Trenčianskom kraji klesol počet respiračných ochorení
Autor TASR
Trenčín 31. decembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili minulý týždeň 1261 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 21,9 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Púchovskom okrese, kde dosiahla úroveň 2174 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 717 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu ochorení bolo v TSK 122 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 9,36 percenta.
