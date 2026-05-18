V Trenčianskom kraji možno hlasovať za podporu projektov do konca mája
Autor TASR
Trenčín 18. mája (TASR) - O podpore komunitných projektov financovaných z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) rozhodnú obyvatelia kraja v elektronickom hlasovaní. Potrvá do konca mája. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
V rámci participatívneho komunitného rozpočtu zafinancuje kraj projekty zamerané najmä na podporu komunitného života, kultúrnych a športových aktivít, zachovanie tradícií, voľnočasové aktivity detí a seniorov, vzdelávanie či pomoc znevýhodneným skupinám. Každý projekt sa uchádza o finančnú podporu do 2200 eur. Kraj má na projekty vyčlenených 200.000 eur.
Z celkovo predložených 115 žiadostí v tomto roku prešlo dvojkolovým posudzovaním 106 projektov. V každom z deviatich okresov TSK podporí kraj desať najúspešnejších, ktoré získajú najvyššie počty SMS hlasov. Minimálne však musia dosiahnuť 150 hlasov.
Hlasuje sa elektronicky. Z jedného telefónneho čísla je možné podporiť len jeden projekt.
