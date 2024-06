V Trenčianskom kraji môžu voliči hlasovať v 644 volebných okrskoch

Trenčín 8. júna (TASR) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu v sobotu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) voliči hlasovať v 644 volebných okrskoch. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR.



V okrese Bánovce nad Bebravou je 62 okrskov, v obvode Nové Mesto nad Váhom 99 okrskov (v okrese Nové Mesto nad Váhom 67, v Myjavskom okrese 32). V považskobystrickom obvode je pripravených 124 volebných okrskov (v okrese Považská Bystrica 71, v Púchovskom okrese 53).



Vo volebnom obvode Prievidza môžu voliči hlasovať v 183 okrskoch (v okrese Prievidza 133, v okrese Partizánske 50) v obvode Trenčín je možné hlasovať v 176 volebných okrskov, 116 ich je v Trenčianskom a 60 v Ilavskom okrese.



Pred piatimi rokmi dosiahla vo voľbách do Európskeho parlamentu volebná účasť v TSK 22,98 percenta. Najvyššia bola v okrese Trenčín (24,71 percenta), najnižšia v Považskobystrickom okrese (21,60 percenta).