V Trenčianskom kraji nahlásili 3700 akútnych respiračných ochorení
Autor TASR
Trenčín 19. januára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v minulom týždni 3700 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 7,95 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Pre respiračné ochorenia platí zákaz návštev v troch nemocniciach v TSK.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2148 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1091 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu ochorení bolo 616 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla o 5,25 percenta.
Pre ARO platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach vo Fakultnej nemocnici Trenčín, Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom a v Nemocnici Agel v Bánovciach nad Bebravou.
