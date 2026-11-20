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V Trenčianskom kraji odhalili policajti 14 opitých vodičov
Osem vodičov malo v dychu viac ako jedno promile alkoholu, v šiestich prípadoch zistili policajti alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou.
Autor TASR
Trenčín 20. novembra (TASR) - Na cestách Trenčianskeho kraja sa minulý týždeň stalo 15 dopravných nehôd, nikto pri nich neprišiel o život. Štrnásť vodičov šoférovalo pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Osem vodičov malo v dychu viac ako jedno promile alkoholu, v šiestich prípadoch zistili policajti alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou.
Osem vodičov jazdilo pod vplyvom inej návykovej látky. Policajti zistili alkohol v dychu aj u siedmich nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Osem vodičov malo v dychu viac ako jedno promile alkoholu, v šiestich prípadoch zistili policajti alkohol v súvislosti s dopravnou nehodou.
Osem vodičov jazdilo pod vplyvom inej návykovej látky. Policajti zistili alkohol v dychu aj u siedmich nemotorových účastníkov cestnej premávky.