V Trenčianskom kraji odvolali zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

V pondelok ho odvolali v posledných dvoch okresoch kraja.

Autor TASR
Trenčín 2. septembra (TASR) - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov neplatí od pondelka (1. 9.) v žiadnom okrese Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V pondelok ho odvolali v posledných dvoch okresoch kraja. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici odvolalo 1. septembra od 10.00 h čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vzťahujúci sa na lesné pozemky a ich ochranné pásmo v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov,“ informovali hasiči.

V ostatných okresoch Trenčianskeho kraja čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov postupne odvolali v predchádzajúcich dňoch.

