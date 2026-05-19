Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Regióny

V Trenčianskom kraji odvolali zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

.
Na snímke hasičské auto zasahuje pri požiari. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásili v jednotlivých okresoch koncom apríla. Dôvodom bolo predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Autor TASR
Trenčín 19. mája (TASR) - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne odvolalo v utorok čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na celom území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásili v jednotlivých okresoch koncom apríla. Dôvodom bolo predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Príslušníci HaZZ zvýšili hliadkovaciu a kontrolnú činnosť v prírodnom prostredí.

Monitoring vykonávali hasiči v intravilánoch a extravilánoch obcí, zameriavali sa najmä na miesta s najvyššou pravdepodobnosťou vzniku požiarov, kontrolovali prejazdnosť lesných ciest a miesta, kde ľudia najčastejšie opekajú na verejných ohniskách.

Počas kontrolnej činnosti príslušníci HaZZ taktiež apelovali na občanov, aby v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov dodržiavali pravidla protipožiarnej bezpečnosti a svojou nedbanlivosťou nespôsobovali požiare v prírodnom prostredí,“ doplnili hasiči.

.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko