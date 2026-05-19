V Trenčianskom kraji odvolali zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásili v jednotlivých okresoch koncom apríla. Dôvodom bolo predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
Autor TASR
Trenčín 19. mája (TASR) - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne odvolalo v utorok čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na celom území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásili v jednotlivých okresoch koncom apríla. Dôvodom bolo predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Príslušníci HaZZ zvýšili hliadkovaciu a kontrolnú činnosť v prírodnom prostredí.
Monitoring vykonávali hasiči v intravilánoch a extravilánoch obcí, zameriavali sa najmä na miesta s najvyššou pravdepodobnosťou vzniku požiarov, kontrolovali prejazdnosť lesných ciest a miesta, kde ľudia najčastejšie opekajú na verejných ohniskách.
„Počas kontrolnej činnosti príslušníci HaZZ taktiež apelovali na občanov, aby v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov dodržiavali pravidla protipožiarnej bezpečnosti a svojou nedbanlivosťou nespôsobovali požiare v prírodnom prostredí,“ doplnili hasiči.
