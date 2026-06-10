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V Trenčianskom kraji odvolali zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov
V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu.
Autor TASR
Trenčín 10. júna (TASR) - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne odvolalo v stredu ráno čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celý Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Informovalo o tom krajské riaditeľstvo na sociálnej sieti.
Vo všetkých okresoch TSK vyhlásili krajskí hasiči čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 29. mája. V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace či tlejúce predmety. Vlastníci pozemkov a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, urýchlene odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.
Vo všetkých okresoch TSK vyhlásili krajskí hasiči čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 29. mája. V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace či tlejúce predmety. Vlastníci pozemkov a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, urýchlene odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.