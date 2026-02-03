< sekcia Regióny
V Trenčianskom kraji počas víkendu 4 vodiči nafúkali vyše promile
Jeden z nich spôsobil dopravnú nehodu.
Autor TASR
Trenčín 3. februára (TASR) - Policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pristihli počas víkendu (31. 1. - 1. 2.) štyroch vodičov, ktorí mali v dychu viac ako jedno promile alkoholu. Jeden z nich spôsobil dopravnú nehodu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
V Považskej Bystrici spôsobil dopravnú nehodu 63-ročný vodič, v dychu mu namerali 2,23 promile alkoholu. Ďalší, 17-ročný vodič rovnako v Považskej Bystrici, mal v dychu 2,10 promile alkoholu.
V Púchove jazdil 66-ročný vodič s 1,29 promile alkoholu v dychu. Vo Valašskej Belej zastavili a kontrolovali policajti 39-ročného vodiča, u ktorého dychová skúška preukázala 1,08 promile alkoholu.
„Vo všetkých prípadoch začala polícia trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade 39-ročného muža už vzniesli obvinenie,“ doplnila polícia.
V Považskej Bystrici spôsobil dopravnú nehodu 63-ročný vodič, v dychu mu namerali 2,23 promile alkoholu. Ďalší, 17-ročný vodič rovnako v Považskej Bystrici, mal v dychu 2,10 promile alkoholu.
V Púchove jazdil 66-ročný vodič s 1,29 promile alkoholu v dychu. Vo Valašskej Belej zastavili a kontrolovali policajti 39-ročného vodiča, u ktorého dychová skúška preukázala 1,08 promile alkoholu.
„Vo všetkých prípadoch začala polícia trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade 39-ročného muža už vzniesli obvinenie,“ doplnila polícia.