V Trenčianskom kraji pristihli minulý týždeň 19 opitých vodičov
Autor TASR
Trenčín 26. marca (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo 12 dopravných nehôd, nikto pri nich nezomrel ani neutrpel ťažké zranenie. Vyplýva to z informácií odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.
Na slovenských cestách sa minulý týždeň stalo 194 dopravných nehôd. Prvýkrát v tomto roku si nevyžiadali ľudský život. Ťažké zranenie utrpelo deväť osôb.
Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, polícia pri kontrolách zistila minulý týždeň 19 vodičov pod vplyvom alkoholu, v štyroch prípadoch mali vodiči v dychu viac ako jedno promile alkoholu.
Traja vodiči boli pod vplyvom alkoholu v súvislosti s dopravnými nehodami. Sedem vodičov jazdilo pod vplyvom inej návykovej látky. Alkohol zistili policajti aj u 15 nemotorových účastníkov cestnej premávky.
