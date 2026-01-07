< sekcia Regióny
V Trenčianskom kraji rapídne pribudli prípady chrípky
Autor TASR
Trenčín 7. januára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 1546 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 1,45 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 1935 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 281 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu ochorení bolo minulý týždeň v TSK 250 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 64,76 percenta. Pre chrípku zavreli minulý týždeň v TSK tri materské školy.
