V Trenčianskom kraji riešili počas Veľkej noci dopravné nehody

Trnava 22. apríla (TASR) - Policajti riešili na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) počas Veľkej noci viaceré dopravné nehody i vodičov pod vplyvom alkoholu. Pri troch nehodách vodiči nafúkali viac ako jedno promile alkoholu, ďalšia vodička sa odmietla podrobiť dychovej skúške i odberu biologického materiálu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Najviac nafúkala 68-ročná Bratislavčanka, ktorá v nedeľu (20. 4.) večer v obci Bodíky v okrese Dunajská Streda zišla autom mimo vozovky, kde narazila do kríkového porastu. „Dychovou skúškou jej bola nameraná hodnota 2,25 promile,“ priblížili policajti.



Viac ako jedno promile nafúkala aj 40-ročná vodička, ktorá na rovnom úseku cesty v obci Borský Mikuláš v okrese Senica narazila do iného auta. Následne do oplotenia rodinného domu a po náraze ju odrazilo na cestu, kde skončila s autom na ľavom boku. V Trnave dostal šmyk opitý vodič osobného vozidla, pričom narazil do betónového obloženia kruhového objazdu.



Mladá vodička zas na ceste prvej triedy v úseku medzi Senicou a Jablonicou zišla s vozidlom mimo cesty, narazila do dopravného značenia a potom do stromu. „Pri policajnej kontrole sa odmietla podrobiť dychovej skúške aj odberu biologického materiálu,“ doplnili policajti.



V okrese Dunajská Streda vzniesli obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky dvom vodičom. Jeden z nich navyše šoféroval v rámci uloženého zákazu činnosti. Počas sviatkov policajti riešili aj dopravné nehody s účasťou cyklistov a chodca.