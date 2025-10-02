< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji sa uskutoční rokovanie o rozvoji inovácií
Výjazdové zasadnutie komisie tematicky nadviaže na vôbec prvé stanovisko výboru, ktorého tvorbu zastreší Trnavský kraj prostredníctvom spravodajcu Viskupiča.
Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa 22. a 23. júna 2026 uskutoční výjazdové zasadnutie komisie SEDEC Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zabezpečiť, aby sa inovácie nerozvíjali iba vo veľkých aglomeráciách, ale aj v regiónoch, ako je Trnavský kraj. Presvedčili sme kolegov, že aj takéto oblasti majú univerzity, firmy a nápady, ktoré sú potrebné na to, aby sa naplno využil inovačný potenciál,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Do Trnavského kraja tak zavítajú v závere júna 2026 delegácie zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Výjazdové zasadnutie komisie tematicky nadviaže na vôbec prvé stanovisko výboru, ktorého tvorbu zastreší Trnavský kraj prostredníctvom spravodajcu Viskupiča.
„Budeme môcť ukázať, že nielen západná, ale aj stredná Európa má čo ponúknuť,“ doplnil predseda TTSK. Zasadnutie bude okrem odborného programu príležitosťou na prezentáciu prírodných krás, kultúrneho dedičstva, tradícií, lokálnych produktov a osobitostí kraja.
