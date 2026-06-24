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V Trenčianskom kraji vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov platí na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.
Autor TASR
Trenčín 24. júna (TASR) - Vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) platí od stredy od 12.00 h čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov platí na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Trvať bude až do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace či tlejúce predmety.
Vlastníci pozemkov a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, urýchlene odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov platí na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Trvať bude až do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň, zakladať ohne v prírode alebo vypaľovať trávu, kríky a biologický odpad a odhadzovať horiace či tlejúce predmety.
Vlastníci pozemkov a správcovia lesov sú povinní zabezpečiť hliadky a protipožiarne náradie, udržiavať prístupové cesty pre hasičov, urýchlene odstraňovať kalamitné drevo a horľavý materiál a zabezpečiť pracovné stroje hasiacimi prístrojmi.