V Trenčianskom kraji začali očkovať Sputnikom V

Bojnice 10. júna (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach začala vo štvrtok vo svojom vakcinačnom centre očkovať záujemcov aj vakcínou Sputnik V. Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je jednou z ôsmich nemocníc na Slovensku, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR pridelilo možnosť očkovania touto vakcínou. TASR o tom informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



"Milo nás prekvapil záujem ľudí o očkovanie Sputnikom V. K štvrtku máme zaevidovaných viac ako 300 ľudí. Očkovať ním budeme raz do týždňa, a to vo štvrtok," povedal námestník nemocnice Milan Henčel.



Sputnik V je podľa Miroslavy Masarykovej, vedúcej sestry vakcinačného centra bojnickej nemocnice, v porovnaní s ostatnými očkovacími látkami komplikovanejšou vakcínou. "Je to najmä tým, že od jej rozmrazenia sa musí podať do dvoch hodín, logistika pri tomto type vakcíny je taktiež náročnejšia,“ doplnila.



"Personál nemocnice je veľmi milý, som naozaj prekvapená jeho skvelým prístupom. Očkovanie prebehlo rýchlo, bez problémov a bezbolestne. Zo samotnej vakcíny nemám vôbec strach," priblížila Lenka, jedna z prvých osôb zaočkovaných Sputnikom V v Trenčianskom kraji.



Nemocnica so sídlom v Bojniciach je jediným zdravotníckym zariadením na území Trenčianskeho kraja, ktoré má povolenie očkovať touto vakcínou.