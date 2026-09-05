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Sobota 5. september 2026
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V Trenčianskom kraji zaregistrovali 236 kandidátov na poslancov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najmladšieho poslanca a najstaršiu poslankyňu Zastupiteľstva TSK si môžu vybrať voliči v okrese Prievidza.

Autor TASR
Trenčín 5. septembra (TASR) - Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zaregistrovala štyroch kandidátov na post predsedu TSK a 236 záujemcov o miesto v Zastupiteľstve TSK. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Všetkých štyroch kandidátov na predsednícke kreslo nominovali politické strany. Na predsedu TSK kandidujú úradujúci predseda TSK, 51-ročný Jaroslav Baška (Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS), 52-ročný výsluhový dôchodca Daniel Galas (Slovexit), 60-ročný dôchodca Lubomír Choleva (Vlastenecký blok) a 39-ročná manažérka Natália Svítková (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, Občianska konzervatívna strana, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita).

O 44 poslaneckých kresiel sa v deviatich okresoch TSK uchádza 236 kandidátov. Najviac ich je v okrese Prievidza (64), najmenej v okrese Partizánske (10). Z 236 kandidátov je 176 mužov (74,6 %) a 60 žien (25,4 %). Vo všetkých okresoch TSK kandiduje viac mužov ako žien. Najvyšší podiel žien na poslaneckej kandidátke je v okrese Bánovce nad Bebravou (46,7 %), najnižší v Púchovskom okrese (13,6 %).

Väčšinu kandidátov - 133 (56,4 %) nominovali politické strany a hnutia, 103 kandidátov je nezávislých (43,6 %). Iba v okresoch Trenčín a Púchov je viac nezávislých kandidátov ako kandidátov politických strán a hnutí.

Najmladšieho poslanca a najstaršiu poslankyňu Zastupiteľstva TSK si môžu vybrať voliči v okrese Prievidza. Je medzi nimi vekový rozdiel 59 rokov. Najmladší kandidát má 23, najstaršia kandidátka 82 rokov.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
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