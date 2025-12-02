< sekcia Regióny
V Trenčianskom kraji zaznamenali nárast chrípkovej chorobnosti
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2210 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 2. decembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v minulom týždni 3071 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 13,56 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2210 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť, 915 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 275 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť v TSK stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 9,97 percenta. Pre chrípku nemuseli v kraji prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení.
