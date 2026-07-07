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V Trenčianskom kraji zistili viac ako 160 dopravných priestupkov

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Kontrola bola zameraná najmä na diaľnice a rýchlostné cesty, bola reakciou na zvýšenú nehodovosť na diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenska.

Autor TASR
Trenčín 7. júla (TASR) - Počas pondelkovej (6. 7.) celoslovenskej mimoriadnej bezpečnostnej kontroly zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 46 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Kontrola bola zameraná najmä na diaľnice a rýchlostné cesty, bola reakciou na zvýšenú nehodovosť na diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenska. Jednou z jej hlavných príčin bolo nevenovanie sa vedeniu vozidla.

Na kontrolu použili policajti aj autobus bez označenia, z ktorého monitorovali správanie sa vodičov priamo v cestnej premávke.

„Policajti v TSK súbežne vykonali aj kontrolu na cestách II. a III. triedy na celom území kraja. Dôvodom bola aktuálna nepriaznivá dopravno-bezpečnostná situácia a nehodovosť s najzávažnejšími následkami. Počas nej zistili 115 priestupkov, vykonali 465 dychových skúšok, zistili šesť vodičov motorových aj nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu,“ doplnila Klenková.

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