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V Trenčianskom kraji zistili viac ako 160 dopravných priestupkov
Kontrola bola zameraná najmä na diaľnice a rýchlostné cesty, bola reakciou na zvýšenú nehodovosť na diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenska.
Autor TASR
Trenčín 7. júla (TASR) - Počas pondelkovej (6. 7.) celoslovenskej mimoriadnej bezpečnostnej kontroly zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 46 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Kontrola bola zameraná najmä na diaľnice a rýchlostné cesty, bola reakciou na zvýšenú nehodovosť na diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenska. Jednou z jej hlavných príčin bolo nevenovanie sa vedeniu vozidla.
Na kontrolu použili policajti aj autobus bez označenia, z ktorého monitorovali správanie sa vodičov priamo v cestnej premávke.
„Policajti v TSK súbežne vykonali aj kontrolu na cestách II. a III. triedy na celom území kraja. Dôvodom bola aktuálna nepriaznivá dopravno-bezpečnostná situácia a nehodovosť s najzávažnejšími následkami. Počas nej zistili 115 priestupkov, vykonali 465 dychových skúšok, zistili šesť vodičov motorových aj nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu,“ doplnila Klenková.
Kontrola bola zameraná najmä na diaľnice a rýchlostné cesty, bola reakciou na zvýšenú nehodovosť na diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenska. Jednou z jej hlavných príčin bolo nevenovanie sa vedeniu vozidla.
Na kontrolu použili policajti aj autobus bez označenia, z ktorého monitorovali správanie sa vodičov priamo v cestnej premávke.
„Policajti v TSK súbežne vykonali aj kontrolu na cestách II. a III. triedy na celom území kraja. Dôvodom bola aktuálna nepriaznivá dopravno-bezpečnostná situácia a nehodovosť s najzávažnejšími následkami. Počas nej zistili 115 priestupkov, vykonali 465 dychových skúšok, zistili šesť vodičov motorových aj nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu,“ doplnila Klenková.