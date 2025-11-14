Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Regióny

V Trenčianskom kraji zomrelo za desať mesiacov na cestách deväť ľudí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 48, obetí je o 12 menej ako v rovnakom období minulého roka.

Autor TASR
Trenčín 14. novembra (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa od začiatku roka do konca októbra stalo 545 dopravných nehôd, zomrelo pri nich deväť ľudí. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 48, obetí je o 12 menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách v TSK utrpelo ťažké zranenia 37 osôb (medziročný pokles o deväť), ľahko sa zranilo 279 osôb.

Najviac dopravných nehôd v TSK sa za prvých desať mesiacov tohto roka stalo v okrese Prievidza (113), najmenej v Myjavskom okrese (26).

V 79 prípadoch boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu ((14,5 percenta). Počet vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu klesol medziročne o 17. Najviac vodičov pod vplyvom alkoholu spôsobilo v TSK dopravné nehody v okrese Prievidza (17), najmenej v okrese Myjava (štyri).
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici