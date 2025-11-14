< sekcia Regióny
V Trenčianskom kraji zomrelo za desať mesiacov na cestách deväť ľudí
Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 48, obetí je o 12 menej ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Trenčín 14. novembra (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa od začiatku roka do konca októbra stalo 545 dopravných nehôd, zomrelo pri nich deväť ľudí. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 48, obetí je o 12 menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách v TSK utrpelo ťažké zranenia 37 osôb (medziročný pokles o deväť), ľahko sa zranilo 279 osôb.
Najviac dopravných nehôd v TSK sa za prvých desať mesiacov tohto roka stalo v okrese Prievidza (113), najmenej v Myjavskom okrese (26).
V 79 prípadoch boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu ((14,5 percenta). Počet vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu klesol medziročne o 17. Najviac vodičov pod vplyvom alkoholu spôsobilo v TSK dopravné nehody v okrese Prievidza (17), najmenej v okrese Myjava (štyri).
