V trenčianskom lesoparku Brezina začali s jesennou výsadbou stromčekov

Na archívnej snímke rodinka odpočíva v trenčianskom lesoparku Brezina. Foto: TASR Radovan Stoklasa

V minulých rokoch dopĺňali do lesoparku najmä jedle a douglasky, tento rok sadia 1500 kusov smrekovca opadavého.

Autor TASR
Trenčín 28. októbra (TASR) - K väčšej druhovej pestrosti a odolnosti voči klimatickým vplyvom má prispieť jesenná výsadba stromčekov v trenčianskom lesoparku Brezina. Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov ich začali vysádzať tento týždeň. Informoval o tom lesný hospodár Ivan Jančička.

„Treba trošku premiešať druhové zloženie drevín, a tak sme pristúpili k výsadbe ihličnatých stromčekov, keďže napríklad jasene na Brezine vo veľkom odumierajú a treba zvýšiť pestrosť jedincov a zabezpečiť väčšiu odolnosť voči suchu a škodcom,“ povedal Jančička. Ako dodal, kým v minulých rokoch dopĺňali do lesoparku najmä jedle a douglasky, tento rok sadia 1500 kusov smrekovca opadavého.

„Všetky sadeničky vysádzame v lesnom prostredí, musia byť certifikované pre danú oblasť. Výsadbu realizujeme do pripravených oplôtkov, aby boli sadeničky chránené pred zverou a ich prípadnou likvidáciu,“ doplnil lesný hospodár.
