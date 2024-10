V trenčianskom lesoparku spustia projekt spájajúci umenie s prírodou

Trenčín 11. októbra (TASR) - Spojenie súčasného umenia s prírodou v trenčianskom lesoparku Brezina je hlavným cieľom projektu občianskeho združenia (OZ) Trakt. Premiérový ročník Bienale v lesoparku na Brezine odštartuje v nedeľu 13. októbra, potrvá do 12. novembra. Informoval o tom Štefan Oliš z OZ Trakt.



Diváci pri prechádzke Brezinou môžu podľa neho očakávať vizuálnu a zmyslovú hru prostredníctvom rôznych umeleckých land-artových prvkov, miestami podporených zvukom alebo svetlom. Súčasné umenie sa tak z tradičného galerijného priestoru prenesie do verejného prostredia - do prírody.



Diela budú umiestnené v exteriéri lesoparku. Je možné, že niektoré budú časom pribúdať a niektoré sa budú pod vplyvom času a poveternostných podmienok meniť.



"Je možné, že niektoré diela zaniknú už po pár hodinách, iné po dňoch a niektoré pretrvajú celé mesiace. O to nám v konečnom dôsledku aj ide. Zanechať určitú fyzickú stopu na Brezine, ale veľmi jemnú, decentnú a nenápadnú," doplnil Oliš.