V trenčianskom podchode zviditeľnia historické nálezisko
Autor TASR
Trenčín 31. januára (TASR) - Podchod pod Hasičskou ulicou v Trenčíne prejde v tomto roku zmenami súvisiacimi s pozíciou mesta Trenčín ako Európskeho hlavného mesta kultúry. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, jednou zo zmien je aj zviditeľnenie historického náleziska, ktorým je pozostatok mestského opevnenia.
„Nateraz sme steny podchodu vyčistili, opatrili penetračným náterom a zatiaľ jednou vrstvou maľovky. Pracuje sa aj na elektroinštalácii, ktorá bude potrebná na umiestnenie umeleckej intervencie v réžii Kreatívneho inštitútu Trenčín,“ uviedla Ságová.
V blízkej dobe plánuje radnica nasvietením a presklením priestoru zviditeľniť zvyšok kamenného múru. „Pozostatky opevnenia boli objavené v roku 1980 pri zemných prácach súvisiacich s výstavbou podchodu. Okrem stredovekého kamenného múru sa našli aj mohutné dvojmetrové dubové klady ako svedectvo niekdajšej palisády, ktorá po stáročia strážila mesto od rieky,“ priblížila Ságová.
Doplnila, že aktuálne práce v podchode len čiastočne obmedzujú chodcov a podchod je teda otvorený. „V jarných mesiacoch budeme našu pozornosť venovať aj opravám vstupných portálov,“ dodala trenčianska hovorkyňa.
