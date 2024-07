V trenčianskych školách a škôlkach stúpne príspevok na stravu

Trenčín 21. júla (TASR) - Zákonní zástupcovia detí navštevujúcich trenčianske mestské materské a základné školy si od nového školského roka za stravu v školských jedálňach priplatia. Vyplýva to zo zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré na júnovom zasadnutí schválili mestskí poslanci.



Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána Forgáča je dôvodom zvýšenie nákladov na činnosť školských jedální, zvyšovanie platov - osobných nákladov nepedagogických zamestnancov (tarifných platov, z toho vyplývajúcich príplatkov a odvodov do poisťovní), nárast cien energií a premietnutie nárastu do celej prevádzky školských zariadení, ale i ročná miera inflácie.



Zákonní zástupcovia detí v materských školách prispejú mesačne na režijné náklady v školskej jedálni osem namiesto doterajších šiestich eur. Zamestnanci materských škôl zaplatia za jedno hlavné jedlo v školskej jedálne dve eurá (doteraz 1,50 eura).



Zákonný zástupca každého žiaka základnej školy bude od septembra prispievať na režijné náklady v školskej jedálni sumou 0,50 eura za deň, doterajší poplatok bol 0,40 eura. Zamestnanci základných škôl zaplatia za hlavné jedlo dve eurá.