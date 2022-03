V trenčianskych školách je voľných 320 miest pre deti z Ukrajiny

Trenčín 29. marca (TASR) – Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín navštevuje aktuálne 108 detí vojnových utečencov z Ukrajiny, v materských školách umiestnili 28 detí. Do základných škôl môžu ešte prijať 320 detí, v materských školách je voľných približne 20 miest pre deti od troch rokov.



Ako TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, zákonní zástupcovia detí alebo prevádzkovatelia budov, kde sú deti z Ukrajiny ubytované, vypisujú základné údaje o dieťati do dotazníka, ktorý je zverejnený na webstránke mesta.



„Deti sa do škôl umiestňujú podľa počtu voľných miest v jednotlivých ročníkoch. Snažíme sa, aby dieťa navštevovalo školu, ktorú má najbližšiu k miestu bydliska,“ doplnila hovorkyňa.



Na budúci školský rok podľa nej očakávajú nárast záujmu o prijatie detí do materských škôl v mestskej časti Západ, kde sa v posledných rokoch prisťahovalo väčšie množstvo mladých rodín. Podľa skutočného záujmu, ktorý ukáže až zápis do škôlok, plánuje radnica v prípade potreby zvýšiť počet voľných miest v existujúcich predškolských zariadeniach v spomínanej mestskej časti.