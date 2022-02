V Trenčianskych Stankovciach chcú zrekonštruovať obecný úrad

Trenčianske Stankovce 15. februára (TASR) – Obec Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín chce z fondov Európskej únie znížiť energetickú náročnosť budovy obecného úradu. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 287.000 eur bez DPH. Súčasťou rekonštrukcie budovy má byť zateplenie obvodového plášťa, výmena vonkajších výplní okien, dverí, zateplenie strešného plášťa, výmena systému a zdroja vykurovania, návrh vzduchotechniky s rekuperáciou a výmena osvetlenia.



Rekonštrukcia bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Lehota na predkladanie ponúk je do 7. marca, rekonštrukcia by mala byť ukončená do 180 dní od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.